Achraf Hakimi sacré meilleur joueur africain de Ligue 1 avec le prix Marc-Vivien Foé

Le défenseur marocain Achraf Hakimi a remporté le prestigieux prix Marc-Vivien Foé, décerné au meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 pour la saison 2024-2025.

Cette distinction, attribuée par un jury de 100 personnalités composé de journalistes, consultants et anciens joueurs sélectionnés par RFI et France 24, récompense la régularité et l’influence du latéral droit du Paris Saint-Germain tout au long de la saison. Hakimi devance ainsi l’Ivoirien Evann Guessand (OGC Nice) et le Sénégalais Habib Diarra (RC Strasbourg).

Il devient le quatrième Marocain à recevoir ce trophée après Marouane Chamakh (2009), Younès Belhanda (2012) et Sofiane Boufal (2016). Le prix, créé en 2009, rend hommage à l’ancien international camerounais Marc-Vivien Foé, tragiquement décédé en 2003 lors d’un match de la Coupe des Confédérations.