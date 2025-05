Tabarka : des volontaires unis pour nettoyer et préserver la beauté naturelle de la région

Des volontaires ont lancé, ce samedi 10 mai 2025, une vaste campagne de nettoyage dans la délégation de Tabarka, relevant du gouvernorat de Jendouba. Cette initiative vise les points noirs situés à l’intérieur de la ville ainsi qu’à ses entrées.

Les participants ont procédé à l’enlèvement des amas de poussière en bordure des routes, à l’arrachage des herbes sauvages et des plantes épineuses, au ramassage des déchets de construction et des ordures jonchant les plages, ainsi qu’au dégagement du sable sur plusieurs axes routiers, notamment celui du Fort génois. Cette action a été soutenue par la municipalité locale, la délégation régionale du tourisme de Tabarka-Aïn Draham, plusieurs communes voisines, ainsi que des structures relevant de l’agriculture, de l’équipement, de l’assainissement, de l’environnement et de la protection civile. Des dizaines de bénévoles, des opérateurs touristiques, des entrepreneurs et des membres d’associations et d’organisations professionnelles ont activement pris part à cette opération.

Le délégué régional au tourisme, Issa Marouani, a salué cette mobilisation, soulignant que cette campagne représente une étape essentielle pour assurer la réussite de la saison touristique, en préservant la beauté naturelle de Tabarka, atout majeur de son attractivité.