Tulkarem et Nour Shams sous siège : 103 jours d’agression continue par les forces d’occupation sionistes

Les forces d’occupation sionistes poursuivent leur agression contre la ville de Tulkarem et ses deux camps de réfugiés pour le 103e jour consécutif, et pour le 90e jour contre le camp de Nour Shams, dans un contexte d’escalade continue marquée par des campagnes de raids et la démolition de maisons.

La correspondante de l’agence de presse palestinienne ‘Wafa’ rapporte que les forces d’occupation maintiennent un siège hermétique sur les camps de Tulkarem et de Nour Shams. Dans la nuit, les deux camps ont été à nouveau envahis, avec des tirs nourris en direction des habitations et des véhicules, l’utilisation de grenades assourdissantes et de drones de surveillance, ainsi que des explosions intermittentes.

Hier encore, les bulldozers de l’occupation ont poursuivi les démolitions dans le camp de Nour Shams, en particulier dans le quartier de la mosquée, dans le cadre d’un plan visant à détruire 106 bâtiments dans les deux camps : 58 à Tulkarem et 48 à Nour Shams, selon les annonces israéliennes de jeudi dernier.

Cette attaque a entraîné la destruction complète de nombreux bâtiments à Nour Shams, comprenant des dizaines d’appartements dont les habitants ont été expulsés de force. Les destructions ont touché plusieurs quartiers : Al-Manshiya, Al-Maslakh, la clinique, la mosquée et Al-Chouhada, avec un effondrement total des infrastructures.

Dans le même temps, les véhicules militaires de l’occupation sionistes sillonnent en permanence les rues principales de la ville, notamment la rue des tribunaux, le centre du marché et le rond-point de Showeika, entravant la circulation des citoyens et des véhicules, klaxonnant de manière provocante et circulant à contresens de façon délibérée.

L’occupation sioniste continue également à prendre le contrôle de maisons et d’immeubles résidentiels dans la rue de Naplouse et le quartier nord adjacent, les transformant en postes militaires après en avoir expulsé de force les habitants. Certains de ces bâtiments sont occupés par l’armée depuis plus de deux mois.

Cette offensive sioniste continue a entraîné la mort de 13 citoyens, dont un enfant et deux femmes – l’une d’elles enceinte de huit mois – ainsi que des dizaines de blessés et d’arrestations. Elle a causé des destructions massives des infrastructures, des habitations, des commerces et des véhicules, qui ont été en grande partie démolis, incendiés, vandalisés ou pillés.

L’agression a aussi provoqué le déplacement forcé de plus de 4 200 familles des camps de Tulkarem et de Nour Shams, soit plus de 25 000 citoyens. Plus de 400 maisons ont été entièrement détruites et 2 573 partiellement endommagées. Les entrées et ruelles des camps ont été bloquées par des barricades de terre, transformant les deux sites en zones coupées du monde, désertées et vidées de toute vie.