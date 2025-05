Kasserine : découverte d’un nouveau site archéologique romain exceptionnel

Un nouveau site archéologique datant de la période romaine, connu sous le nom de “Hanshir Eddharraouia”, a été découvert dans la région de Jebel Selloum, au gouvernorat de Kasserine, selon l’annonce de Samira Souheili, directrice de recherche à l’Institut National du Patrimoine.

Cette découverte s’inscrit dans le cadre d’une mission de recherche de terrain menée récemment. Le site, qui s’étend sur environ 5 hectares, remonte à une période comprise entre le IIIe et le VIIe siècle après J.-C. et renferme plusieurs structures remarquables : un pressoir d’huile d’olive entièrement équipé, une nécropole avec mobilier funéraire complet, un bain romain, un ancien village ainsi que des installations hydrauliques sophistiquées comprenant des canaux et deux inscriptions antiques. L’une fait référence à une officine d’architecture et mentionne le propriétaire du domaine ainsi que l’architecte, tandis que l’autre adresse un message d’accueil aux visiteurs. D’après la chercheuse, la région était jadis un centre majeur de production et d’exportation d’huile d’olive dans l’Empire romain. Le site, désormais recensé sur les cartes topographiques et archéologiques, pourrait faire l’objet de fouilles approfondies à l’avenir, sous réserve d’une étude préalable.