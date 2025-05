Un don japonais de 300 millions de yens pour moderniser les équipements médicaux tunisiens

Dans le cadre d’une visite de travail du vice-ministre japonais des Affaires étrangères à Tunis, le ministre tunisien de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé un renforcement du partenariat tuniso-japonais dans le domaine médical.

Ce partenariat se concrétise par la fourniture de 20 coloscopes et gastroscopes de dernière génération à l’ensemble des hôpitaux universitaires du pays, dans le but d’améliorer le dépistage du cancer colorectal et d’autres pathologies complexes. Le Japon a également introduit une technologie innovante de désobstruction des artères coronaires au service de cardiologie de l’hôpital La Rabta, saluée pour son efficacité. Le ministre a souligné que la Tunisie dispose des compétences nécessaires pour utiliser ces équipements avancés, ce qui permettra également de former des médecins venus d’autres pays africains.

De son côté, le vice-ministre japonais, Hisashi Matsumoto, a salué la qualité des relations bilatérales et précisé que cette aide, d’une valeur de 300 millions de yens japonais, marque une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la numérisation, des technologies médicales et de la télémédecine.