Vignette, déclaration mensuelle et annuelle : les dates limites à retenir en mai

La Direction Générale des Impôts (DGI) a indiqué que demain lundi 5 mai, sera le dernier délai pour le paiement des vignettes pour les voitures de location ou acquises dans le cadre de contrats de Ijara ou de leasing.

Le dernier délai de dépôt de la déclaration mensuelle par les personnes physiques sera le 15 mai courant, et celui pour les personnes morales inscrites dans le système de déclaration et de paiement des impôts en ligne, a été fixé au 20 mai.

En outre, la date du 26 mai a été fixée par la DGI, en tant que dernier délai pour le dépôt de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu pour les industriels, prestataires de services et professions non commerciales, y compris les personnes soumises au régime forfaitaire et celle du 28 mai pour les personnes morales non assujetties au système de déclaration et de paiement des impôts en ligne.