Tunisie : Prévisions météo du dimanche 4 mai 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour le dimanche 4 mai 2025, le temps sera généralement partiellement nuageux, avec des passages nuageux plus denses l’après-midi sur les régions de l’ouest, accompagnés de pluies localement orageuses en soirée.

Le vent soufflera du secteur sud, de faible à modéré, devenant temporairement plus soutenu sur les côtes Est et dans les régions du sud, où des phénomènes de sable sont attendus. La mer sera peu agitée.

Les températures connaîtront une légère baisse, oscillant entre 21 et 26°C sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 28 et 34°C ailleurs, avec des pics pouvant atteindre 36°C sur l’extrême sud du pays.