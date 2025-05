ATCT : Le nombre de Tunisiens recrutés à l’étranger a diminué en 2025

Le nombre de Tunisiens recrutés pour travailler à l’étranger a diminué jusqu’à la fin mars 2025, par rapport à l’année 2024, enregistrant 653 recrutements cette année contre 732 Tunisiens recrutés l’année précédente.

Selon les statistiques de l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) jusqu’au 31 mars 2025, les recrutements ont connu une reprise par rapport à l’année 2021 (période du Covid-19), qui avait enregistré environ 399 recrutements.

Les personnes recrutées sont réparties dans différents pays européens et arabes, avec l’Allemagne en tête des pays accueillant les compétences tunisiennes avec 207 recrutés, suivie du Canada avec 97, de l’Arabie Saoudite (90), de la France (50), de l’Italie (35), puis du Qatar avec 28 recrutés.

Le secteur de la santé est arrivé en tête des recrutements avec 358 cadres médicaux et paramédicaux, soit 55 % du total, suivi de l’enseignement avec 56 recrutés, de l’administration avec 48, de l’industrie avec 47, des activités culturelles et sportives avec 39, du tourisme et des services avec 33, du transport avec 27, de l’informatique et de la communication avec 18, et enfin du commerce avec 17 recrutés.

Le nombre total de coopérants et d’experts affiliés à l’Agence tunisienne de coopération technique durant cette période a atteint 27 201 coopérants, dont 56 % dans les pays arabes, 29 % en Europe, et 13 % au Canada.

Dans le cadre de la coopération triangulaire et Sud-Sud, deux experts dans le domaine de la promotion des exportations ont été envoyés en Guinée au cours du premier trimestre de 2025.

Des visites d’études, des stages de formation et des ateliers ont également été organisés au profit de 28 cadres provenant de pays africains et arabes, leur permettant d’échanger leurs expériences et de développer leurs compétences en s’appuyant sur l’expérience tunisienne dans divers domaines prioritaires de développement.

L’agence continue de suivre la mise en œuvre de quatre projets dans le cadre de la coopération triangulaire avec la Banque islamique de développement, dans plusieurs domaines tels que la santé, la numérisation des services financiers, le commerce et la sécurité alimentaire, au profit des Comores, de la Guinée, du Tchad et de Djibouti, en collaboration avec des institutions tunisiennes.