Tunisie : Prévisions météo du samedi 3 mai 2025

Selon l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien ce samedi 3 mai 2025. Au fil de la journée, le ciel deviendra progressivement très nuageux, notamment sur les régions ouest du nord et du centre, où des orages isolés accompagnés de pluies éparses sont prévus localement.

Les températures seront en légère hausse. Les maximales atteindront entre 25 et 30°C sur les zones côtières et les hauteurs, et grimperont entre 31 et 37°C dans les régions de l’intérieur.

Un vent de sud soufflera modérément sur l’ensemble du pays, devenant assez fort près des côtes. La mer sera agitée dans un premier temps, avant de s’apaiser progressivement au cours de la journée.