Tunisie : mai, juin et juillet 2025 plus chauds et plus secs que la normale

Les prévisions saisonnières pour la période de mai à juillet 2025 indiquent des températures supérieures aux moyennes saisonnières sur l’ensemble du territoire tunisien, traduisant ainsi une tendance générale vers un climat plus chaud que d’ordinaire.

Selon l’Institut national de la météorologie, les précipitations devraient quant à elles rester proches des normales, bien qu’un déficit pluviométrique soit à craindre, en particulier dans les régions nord et centre du pays. Cette période marque également la transition vers la saison sèche, caractérisée par une diminution notable des quantités de pluie, qui ne dépassent généralement pas les 30 mm en moyenne. En mai, les températures moyennes varient entre 17°C et 27°C, accompagnées de précipitations oscillant entre 20 mm et 45 mm dans le nord et le centre, et inférieures à 25 mm dans le sud.

En juin, les températures atteignent en moyenne entre 22°C et 31°C, avec des pluies limitées à 25 mm, tandis qu’en juillet, la chaleur s’intensifie avec des températures allant de 25°C à 33°C et des précipitations extrêmement faibles, ne dépassant pas 15 mm, confirmant ainsi le caractère aride et chaud de cette période estivale.