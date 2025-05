Tunisie – Météo : Températures en légère hausse

Brume locale le matin, puis ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. Formation de cellules orageuses sur les hauteurs ouest du nord et du centre en fin de journée, accompagnées de quelques pluies éparses.

Vent de secteur est relativement fort sur la zone de Serrat et faible à modéré sur le reste des régions.

Mer agitée à très agitée dans la zone de Serrat et peu agitée sur le reste des côtes puis moutonneuse dans le golfe de Gabès.

Températures en légère hausse avec des maximales comprises entre 25 et 30 °C dans le nord, le centre et le sud-est, entre 30 et 33 °C dans le reste des régions et aux alentours de 23 °C sur les hauteurs.