Justice, liberté et mémoire militante : la marche des soutiens d’Ahmed Souab à Tunis

Ce jeudi 1er mai 2025, de nombreux citoyens se sont rassemblés devant le Tribunal administratif de Tunis pour entamer une marche en soutien à Ahmed Souab, ancien magistrat et avocat incarcéré depuis le 21 avril.

À l’initiative de sa famille, de ses proches et avec le soutien de l’UGTT, cette mobilisation vise à dénoncer une arrestation jugée arbitraire et à défendre les principes de justice, d’indépendance judiciaire et de respect des droits fondamentaux. Les manifestants ont emprunté un itinéraire hautement symbolique, passant par des lieux où Ahmed Souab a longtemps œuvré en faveur de l’État de droit. Décrit comme un homme intègre et engagé, il est devenu pour beaucoup une figure de la résistance face à l’autoritarisme. La marche a croisé d’autres rassemblements, notamment celui de l’UGTT et une manifestation pro-Saïed, dans un centre-ville sous haute surveillance policière.

En parallèle, la demande de libération déposée le 28 avril reste en suspens, alors que les délais légaux expirent sous peu, accentuant l’inquiétude et la mobilisation autour de cette affaire.