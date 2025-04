Tunisie : Signature d’une convention de coopération entre l’ISIE et l’UTMA

Une convention de coopération entre l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et l’Union tunisienne des médias associatifs (UTMA) a été signée ce mardi à Tunis.

La convention a pour objectif de renforcer, d’une part, le partenariat entre l’ISIE et l’UTMA et de définir, d’autre part, un dispositif de suivi et d’évaluation des programmes de coopération entre les deux parties, mis en place à l’occasion des échéances électorales.

Il s’agit, aussi, d’évaluer les activités organisées conjointement en matière de formation électorale et médiatique ainsi que les campagnes de sensibilisation et d’information visant à encourager la participation aux élections, en particulier celle des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap, indique l’ISIE dans un communiqué.

Le président de l’Instance électorale, Farouk Bouasker, s’est félicité de la coopération établie entre l’ISIE et l’UTMA. ”Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération avec les différentes composantes de la société civile”, lit-on de même source.