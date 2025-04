Dents mal soignées : un risque de migraines et de douleurs chroniques

Une étude australienne récemment publiée dans la revue scientifique Frontiers in Pain Research met en lumière un lien inattendu entre l’hygiène bucco-dentaire et divers troubles de santé, en particulier chez les femmes.

Réalisée par des chercheurs de l’Université de Sydney, l’enquête a analysé les données de 186 participantes, dont 67 % souffraient de fibromyalgie — une maladie chronique caractérisée par des douleurs diffuses, de la fatigue et des troubles cognitifs.

Les résultats révèlent que les femmes présentant des problèmes dentaires ont 60 % de risques supplémentaires de ressentir des douleurs corporelles intenses et près de 50 % de chances en plus de souffrir de migraines. Les chercheurs ont identifié quatre types de microbes buccaux liés à la perception de la douleur dans l’ensemble du corps, suggérant une interaction possible entre le microbiote oral et le système nerveux.

Bien que des études supplémentaires soient nécessaires, les auteurs soulignent que prendre soin de ses dents pourrait jouer un rôle crucial dans la prévention de troubles douloureux comme la fibromyalgie. Ces découvertes rappellent l’importance d’une bonne hygiène dentaire pour la santé globale, notamment chez les femmes.