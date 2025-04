Tunisie : Prévisions météo pour mardi 22 avril 2025

Selon l’Institut national de la météorologie, la journée du mardi 22 avril sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des passages parfois denses, notamment sur les régions nord.

Les températures connaîtront une légère hausse : elles varieront entre 18 et 23°C dans le nord et le centre, avoisineront les 15°C sur les hauteurs de l’ouest, et se situeront entre 23 et 27°C dans le reste du pays.

Le vent soufflera du nord, relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur des terres.

La mer sera très agitée, devenant progressivement agitée.