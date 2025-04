Épidémie de fièvre aphteuse à Bizerte : plusieurs vaches tuées et des milliers menacées

Dans la région de la Jefna, à la délégation de Ghzala, le fléau de la fièvre aphteuse a causé la mort de plusieurs vaches, un événement qui a bouleversé les éleveurs locaux. Selon un témoignage d’un agriculteur sur Oxygène FM, la maladie s’est rapidement propagée dans les exploitations voisines, menaçant ainsi de prendre des proportions dramatiques.

L’agriculteur a lancé un appel urgent aux autorités régionales pour une intervention rapide, soulignant la nécessité de coordonner les efforts avec les éleveurs et d’accélérer la campagne de vaccination pour prévenir une propagation plus large de la maladie. De son côté, Imad Ouadher, président de la Fédération régionale des agriculteurs de Bizerte, a souligné que les campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse et la variole avaient souffert ces dernières années d’un manque de moyens, en raison des différends concernant les tarifs entre l’État et les vétérinaires privés.

Il a également averti que le nombre de vétérinaires dans la région n’était plus suffisant pour répondre aux besoins croissants en matière de vaccination.