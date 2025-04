Lundi 21 avril : retour de la pluie et baisse notable des températures

La journée du lundi 21 avril 2025 sera marquée par un temps instable, avec des passages nuageux parfois denses accompagnés de pluies éparses et temporairement orageuses sur le nord, le centre, et localement le sud du pays.

Ces précipitations pourront être localement abondantes, avec des chutes de grêle par endroits. Les températures connaîtront une baisse notable, avec des maximales comprises entre 11 et 16 degrés au nord et au centre, entre 17 et 23 degrés au sud, pouvant atteindre 25 degrés à l’extrême sud-est. Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur ouest sur le sud. Il sera fort près des côtes, sur les hauteurs et dans les régions sud avec des phénomènes de sable localisés réduisant la visibilité horizontale, et modéré ailleurs. Des rafales pouvant atteindre temporairement 70 km/h sont attendues lors des orages.