Au GITEX Africa 2025, Huawei réaffirme son engagement stratégique pour un avenir numérique et intelligent en Afrique

Organisé en marge de GITEX Africa, le Huawei Intelligent Africa Summit 2025 s’est tenu à Marrakech sous le thème « Amplifier l’intelligence pour une nouvelle Afrique ». Pour sa troisième édition, le GITEX a placé l’intelligence artificielle (IA) et l’innovation numérique au cœur de ses priorités, soulignant un tournant majeur dans la transformation technologique du continent. C’est dans cet élan que Huawei a réuni ses partenaires pour réfléchir collectivement à la manière dont l’IA peut impulser un développement inclusif et durable, en contribuant à façonner l’Afrique de demain.

Dans son allocution d’ouverture, Shen Li, Président de Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale), a insisté sur l’impératif d’une approche intégrée et coopérative. « Nous poursuivrons notre collaboration avec l’ensemble des parties prenantes autour des piliers fondamentaux du développement de l’IA – les politiques publiques, la technologie, l’écosystème et les talents – pour accélérer l’intelligence et bâtir ensemble une nouvelle Afrique », a-t-il affirmé.

Shen Li, Président de Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale)

Un message qui a trouvé une forte résonance auprès de Lacina Koné, Directeur Général et CEO de Smart Africa, lequel a souligné l’importance de concevoir une transformation numérique enracinée dans les spécificités du continent. « Ancrons-nous plus profondément – dans les politiques, les populations, les partenariats – pour que l’Afrique se lève avec force face aux vents du changement que souffle l’intelligence artificielle », a-t-il lancé. Il a également rappelé l’atout démographique unique du continent, où plus de 70 % de la population est âgée de moins de 30 ans – un vivier de créativité, d’agilité et de résilience au service de la révolution de l’IA.

Dans cette dynamique, Mounir Soussi, Vice-Président de Huawei Northern Africa, a mis l’accent sur les opportunités de marché offertes par une approche centrée sur le client, dans un environnement numérique en constante évolution. « Dans cette ère de transformation, l’IA inclusive ouvre de nouveaux horizons pour l’Afrique. Huawei continuera de placer le client au cœur de sa démarche et de promouvoir l’intelligence à l’échelle du continent », a-t-il déclaré. Il a ainsi rappelé que toute innovation ne prend sens que si elle bénéficie concrètement aux citoyens et aux acteurs économiques.

Le Sommet a également mis en lumière le rôle structurant d’une Nouvelle Infrastructure robuste pour accompagner l’essor de l’intelligence artificielle en Afrique. Lors d’une session dédiée, Ahmed Talaat, CTO de Huawei Cloud Northern Africa, a expliqué : « En Afrique, Huawei Cloud s’engage à construire une infrastructure cloud intelligente au service du secteur des télécommunications, tout en accélérant l’intelligence dans les autres secteurs grâce à une innovation systémique qui intègre l’IA pour le cloud et le cloud pour l’IA. » Ce pilier stratégique vise à combler les fractures numériques, tout en fournissant une infrastructure sécurisée et évolutive, capable de soutenir les nouvelles applications basées sur l’intelligence artificielle.

Autre pierre angulaire du Sommet, la Nouvelle Valeur a été illustrée par le témoignage fort de Marouane Akrab, Responsable du Digital Center chez Attijariwafa Bank. « Après avoir posé les bases d’une gouvernance efficace et de données centralisées, Attijariwafa Bank a enclenché une nouvelle phase stratégique pour faire de la donnée un véritable levier de performance. Cette deuxième étape s’est traduite par la montée en puissance des outils analytiques, une exploitation plus fine de la donnée, et une acculturation progressive des équipes à l’usage de la Data et de l’IA », a-t-il précisé. Son intervention illustre parfaitement l’impact tangible de l’IA et des données lorsqu’elles sont intégrées de manière structurée dans une stratégie d’entreprise, notamment dans le secteur financier.

Dernier pilier stratégique du Sommet, le Nouvel Écosystème a été au cœur d’un panel de haut niveau rassemblant des acteurs aux horizons variés. Les échanges ont mis en exergue l’importance vitale d’une collaboration étroite à l’ère de l’intelligence artificielle, soulignant l’urgence de concevoir des cadres inclusifs, agiles et résilients. De tels modèles sont essentiels pour accompagner une transformation numérique durable et exploiter pleinement le potentiel de l’IA au service du progrès économique et social du continent.

En conjuguant visions stratégiques, retours d’expérience inspirants et recommandations opérationnelles, le Huawei Intelligent Africa Summit 2025 a jeté les bases d’un agenda ambitieux pour l’avenir numérique de l’Afrique. Huawei y réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés des parties prenantes à travers l’Afrique pour bâtir un avenir plus intelligent, plus interconnecté, où l’innovation est à la fois motrice et inclusive.