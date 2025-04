Le vaccin HPV est efficace et sûr, affirme une experte tunisienne

La professeure en maladies infectieuses Rim Abdelmalek a affirmé que le vaccin contre le virus du papillome humain (HPV) est à la fois efficace et sûr, rappelant qu’il n’est pas le premier vaccin anticancéreux introduit dans le calendrier national de vaccination tunisien.

La Tunisie a lancé une campagne nationale de vaccination contre le HPV avec l’acquisition de 120 mille doses d’un vaccin chinois autorisé depuis 2019, après des années d’études et de préparation par le Comité technique de vaccination et les instances scientifiques du pays.

Ce vaccin protège principalement contre les types 16 et 18 du papillomavirus, responsables du cancer du col de l’utérus, et renforce l’immunité contre d’autres souches virales. Plus de 145 pays l’ont adopté depuis 2006, suite à des recherches établissant un lien étroit (80% à 100%) entre ce virus et le développement du cancer du col utérin.

Lors d’un entretien au studio de l’Agence Tunisie-Afrique-Presse (TAP), la spécialiste a rappelé que la Tunisie vaccine déjà depuis 30 ans les nourrissons contre l’hépatite B pour prévenir le cancer du foie. Une première tentative d’introduction du vaccin HPV en 2010 avait été abandonnée en raison de son coût élevé (800 dinars pour trois doses).

Face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant d’éventuels effets secondaires, Abdelmalek a souligné qu’il s’agit d’une “réaction normale” face à toute nouvelle introduction vaccinale, comme ce fut le cas pour le vaccin contre l’hépatite B dans les années 90. Elle a formellement démenti les allégations concernant un impact sur la fertilité, précisant que plusieurs études scientifiques ont prouvé l’absence de lien entre ce vaccin et la capacité reproductive des femmes.

L’experte a par ailleurs indiqué que d’autres facteurs comme une alimentation déséquilibrée, le tabagisme, la consommation d’alcool et l’obésité ont, eux, des effets négatifs avérés sur la fertilité.