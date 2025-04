Le temps de ce soir : vent de secteur ouest et mer très agitée au nord

Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions durant la nuit de ce jeudi, avec la formation de brouillard localisé en fin de nuit, notamment sur le nord du pays, selon le bulletin de suivi de l’Institut national de la météorologie.

Les vents souffleront du secteur ouest, assez forts près des côtes et faibles à modérés à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée à forte au niveau du golfe de Serrat, et agitée à localement peu agitée sur les autres côtes. Les températures nocturnes varieront entre 10 et 16 degrés dans le nord et le centre, autour de 8 degrés sur les hauteurs de l’ouest, et entre 14 et 18 degrés dans le sud.