Tempête de sable à Kébili : chute d’arbres et coupures d’électricité à travers la région

Une violente tempête de sable a frappé la ville de Kébili ce lundi après-midi, provoquant la chute de plusieurs arbres dans différentes zones, notamment au niveau du marché hebdomadaire et sur la route nationale n°16 près de la délégation.

Des chutes d’arbres ont également été signalées dans le village de Béni M’Hamed, endommageant les murs et toitures de certaines salles des écoles primaires de Blidette 2 et de Béchli, sans faire de victimes ni de dégâts humains. La force des vents a également causé des dégâts importants dans plusieurs localités, notamment des serres agricoles endommagées à El Faouar, des palmiers arrachés à Jemna, ainsi que la chute de pylônes électriques à haute tension, entraînant la coupure de routes à Limaghs, Jnourra et Rjim Maatoug. Plusieurs zones ont été privées d’électricité et d’eau.

Face à cette situation, la commission régionale de gestion des catastrophes s’est réunie en urgence sous la présidence du gouverneur de la région pour coordonner les interventions nécessaires.