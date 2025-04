Chronologie des principaux évènements de l’actualité politique nationale du 6 avril au 11 avril 2025, traitée par l’Agence Tunis-Afrique-Presse.

6 avril

. Le président de la République, Kaïs Saïed, préside la cérémonie de célébration du 25e anniversaire du décès du leader Habib Bourguiba, premier président de la République tunisienne, au Mausolée de la famille Bourguiba à Monastir.

Le président Kaïs Saïed a, à cette occasion, rencontré un groupe de résistants et de militants de la première heure, et affirmé que “la Tunisie continuera d’aller à l’avant sur la voie de l’édification de la Tunisie de demain”.

. L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) invite les électeurs de la circonscription électorale de Bizerte Nord et désirant se présenter aux législatives partielles à entamer, à partir du 7 avril, la collecte des parrainages.

7 avril

. L’Assemblée des représentants du peuple condamne fermement les agressions israéliennes barbares et alerte sur la crise humanitaire dans la bande de Gaza.

. Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu un entretien, au siège de son département, le secrétaire général-adjoint de l’Organisation du traité de l’Atlantique-nord (OTAN) et représentant spécial du secrétaire général de l’OTAN pour le voisinage méridional, Javier Colomina, en visite de travail les 7 et 8 avril en Tunisie.

. Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, a eu un entretien avec avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Joe Hood. Les nouvelles taxes douanières imposées par les Etats-Unis au centre de l’entretien.

. Un rassemblement d’étudiants est organisé, à Tunis, en soutien à la cause palestinienne et contre l’agression barbare que subissent les Palestiniens à Gaza depuis plus d’un an et demi.

8 avril

. L’Assemblée des représentants du peuple adopte un projet de loi relatif à l’application des statuts particuliers du président et des membres de l’ARP au président et aux membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD).

. Le président de l’Assemblée des représentants du peuple Brahim Bouderbala reçoit l’ambassadrice de France en Tunisie Anne Guéguen. L’entretien a porté en particulier sur la coopération bilatérale et la question de la migration irrégulière.

. Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, inaugure les Journées d’étude consulaires, organisées à distance au profit de l’ensemble des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l’étranger.

. Le ministre de la Défense nationale Khaled Shili reçoit le représentant spécial du secrétaire général pour les affaires politiques et la politique de sécurité de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pour le voisinage du Sud, Javier Colomina.

. La chambre criminelle près la cour d’appel de Tunis décide de reporter, au 15 avril, l’audience du procès de l’ancien ministre de la Justice et dirigeant du parti Ennahdha, Noureddine Bhiri.

. L’organisation Amnesty international (bureau de Tunis) tient une conférence de presse pour présenter son rapport annuel 2024 sur la peine de mort dans le monde.

9 avril

. Le président de la République Kaïs Saïed préside, à Séjoumi, la cérémonie marquant la célébration du 87e anniversaire des évènements du 9 avril 1938.

. Fondation Fidaa : 24 monuments commémoratifs installés dans différentes régions de la Tunisie et poursuite du travail de mémoire pour honorer la bravoure des martyrs.

. A l’occasion de la Fête des martyrs, marches imposantes à Tunis en soutien au peuple palestinien organisés par l’Ordre national des avocats et la société civile

. Le président de la République Kaïs Saïed reçoit Ahmed Attaf, l’envoyé spécial du président algérien et réaffirme la profonde conviction de la Tunisie de l’unité du destin avec l’Algérie et son engagement inflexible à raffermir la tradition de concertation et de coordination entre les deux pays.

. Six accusés dans l’affaire dite de “complot contre la sûreté de l’Etat” décident d’entrer en grève de la faim.

. Le Front de salut national organise un sit-in à l’occasion de la Fête des Martyrs

. Les partisans du Parti destourien libre organisent une marche pour la libération de la présidente du parti, Abir Moussi

. Le parti du processus du 25 juillet dit “non” à un dialogue national associant “des partis qui agissent contre l’intérêt du pays”.

. Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’entretient avec ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf.

. L’Assemblée des représentants du peuple prend part aux travaux de la Commission des Affaires législatives, juridiques et des droits de l’Homme du Parlement arabe organisé les 7 et 8 avril au Caire.

. Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple décide, lors de sa réunion, de soumettre à la commission de la Législation générale une proposition de loi complétant et amendant le décret-loi controversé n°54 relatif à la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication.

. Le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, conduit la délégation tunisienne aux travaux de la 2ème réunion ministérielle du processus de Khartoum (Initiative sur la route migratoire UE-Corne de l’Afrique) tenue au Caire.

10 avril

. La justice italienne reporte au mois de septembre prochain l’examen de l’affaire de la mort, en 2021, d’un migrant tunisien dans un centre de rétention

. La chambre d’accusation près la cour d’appel de Tunis décid de renvoyer l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani devant la chambre criminelle, dans l’affaire intentée contre elle par la direction générale des prisons au sens de l’article 24 du décret-loi n°54.

. Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple décide de soumettre à la commission de la Législation générale une proposition de loi complétant et amendant le décret-loi n°54.

11 avril

. Le président de la République, Kaïs Saïed, rencontre la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzeri, et insiste sur l’impératif de “mettre en place des lois qui rompent définitivement avec le passé”.

. Deuxième audience du procès de l’affaire dite de “Complot contre la sûreté de l’Etat” au Tribunal de première instance

. Le Syndicat national des journalistes tunisiens dénonce l’interdiction d’accès, à la salle d’audience du tribunal de première instance de Tunis, à un groupe de journalistes tunisiens et étrangers.

. Décret-loi 54: le SNJT appelle les députés à annuler les articles jugés “liberticides”.

. Les ministres de la Défense tunisien, Khaled Shili, et italien, Guido Crosetto, ont co-présidé, le 10 avril, à Rome, la clôture des travaux de la 26e réunion de la commission militaire mixte tuniso-italienne.