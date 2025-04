Robert De Niro : une palme d’or d’honneur bien méritée au festival de cannes 2025

Lors de la 78e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra en mai 2025, l’illustre acteur, réalisateur et producteur américain Robert De Niro recevra une Palme d’Or d’Honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Cette distinction survient 14 ans après avoir présidé le jury du prestigieux événement. De Niro, dont les films et répliques sont devenus cultes, est reconnu pour son jeu d’acteur d’une rare intensité, incarnant des personnages à la fois charismatiques et tourmentés. Sa carrière débute dans des films marqués par la violence et l’authenticité, avant de se consacrer à des rôles de mafieux légendaires, comme dans Le Parrain II où il interprète un jeune Vito Corleone. De Niro s’illustre aussi dans des œuvres emblématiques comme Taxi Driver, Raging Bull et Les Affranchis. Plus qu’un acteur, il a su se diversifier en tant que producteur et réalisateur, en créant la société TriBeCa Productions et en soutenant le cinéma indépendant.

C’est une véritable icône du cinéma mondial que le festival honore cette année, un homme dont l’influence dépasse largement le cadre d’Hollywood. Le lendemain de la cérémonie, il offrira également une masterclass aux festivaliers, une occasion unique de découvrir la pensée de ce géant du cinéma.