UGTT : appel à une augmentation salariale pour protéger le pouvoir d’achat des travailleurs

Le syndicat du secteur privé de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a appelé à une augmentation salariale équitable pour les travailleurs afin de faire face à la hausse des prix et de protéger le pouvoir d’achat.

Dans un communiqué, le syndicat a demandé au gouvernement et à l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) de prendre leurs responsabilités et d’engager un dialogue afin d’assurer la stabilité du secteur tout en préservant les droits des travailleurs et des entreprises.

Cette initiative vise à répondre aux préoccupations croissantes liées à la pression inflationniste et à garantir des conditions de travail justes et équilibrées.