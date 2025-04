Tunisie – Météo : Des températures supérieures aux normales saisonnières jusqu’à juin 2025

Les températures au cours de la période avril / mai / juin 2025 devraient être supérieures aux normales saisonnières sur l’ensemble du pays, indique, mercredi, l’Institut National de la Météorologie (INM) dans son bulletin saisonnier.

Sur la base des moyennes climatiques de la période de référence 1991-2020, les températures moyennes trimestrielles pour la Tunisie durant la période avril-mai-juin varient entre 7°c et 27°c. Les précipitations moyennes trimestrielles se situent entre 30 mm et 120 mm principalement réparties sur les mois d’avril et de mai.

En avril, les températures moyennes varieront entre 12°c et 22°c. Les précipitations se situeront entre 20 mm et 70 mm sur le nord et le centre et entre 5 mm et 30 mm sur le sud.

Pour ce qui est de mai, les températures moyennes pour le mois évolueront entre 17°c et 27°c. Les précipitations atteindront des valeurs comprises entre 20 mm et 45 mm sur le nord et le centre et des valeurs inférieures à 25 mm sur le sud. Les températures moyennes se situeront entre 22°c et 31°c en juin. En ce qui concerne les précipitations, elles seront inférieures à 25 mm.