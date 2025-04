Une avancée historique : des scientifiques font renaître des loups géants disparus depuis 12 000 ans ! (vidéo)

​Le 7 avril 2025, la société de biotechnologie Colossal Biosciences a annoncé avoir recréé trois spécimens de loups géants, une espèce éteinte depuis environ 12 000 ans. Ces animaux, nommés Romulus, Remus et Khaleesi, ont été obtenus en séquençant l’ADN de fossiles de Canis dirus, notamment une dent de 13 000 ans découverte dans l’Ohio et un os de l’oreille interne datant de 72 000 ans trouvé dans l’Idaho.

Les chercheurs ont identifié environ 20 modifications génétiques spécifiques à cette espèce et les ont intégrées dans des cellules de loups gris actuels à l’aide de la technologie CRISPR. Les embryons ainsi créés ont été implantés dans des chiennes porteuses, aboutissant à la naissance des trois louveteaux. Actuellement âgés de six mois, Romulus et Remus mesurent près de 1,20 mètre de long et pèsent environ 36 kilogrammes chacun. Ils sont hébergés dans une réserve écologique sécurisée de 800 hectares aux États-Unis, équipée d’installations vétérinaires et de refuges pour les conditions météorologiques extrêmes.

Colossal Biosciences envisage d’appliquer cette technologie à d’autres espèces disparues, telles que le mammouth laineux, le dodo et le tigre de Tasmanie, dans le but de restaurer des écosystèmes et de contribuer à la conservation de la biodiversité.