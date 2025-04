Tunisie : Ferjani plaide pour une plateforme régionale de production de vaccins en Afrique

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a appelé ce mardi à un soutien international pour faire de la Tunisie une plateforme régionale de production de vaccins destinés à l’Afrique.

Cet appel a été lancé lors d’une rencontre à Abou Dhabi avec Ike James, che du département du transfert de technologie au sein de l’organisation « Medicines Patent Pool », spécialisée dans l’accès aux médicaments pour les pays en développement.

Selon un communiqué du ministère, la Tunisie vise non seulement à renforcer sa production de vaccins, mais aussi à développer des domaines avancés comme la bio-production et l’immunothérapie.

Ferjani a souligné que le pays dispose des atouts nécessaires : une volonté politique, des compétences humaines qualifiées et une expérience historique dans la fabrication de vaccins.

Le représentant de l’organisation, soutenue par l’ONU, s’est dit prêt à accompagner ce projet en menant les études nécessaires pour établir un environnement favorable à une production durable.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la 3e édition du Forum mondial de la production locale, organisé par l’OMS en partenariat avec la Fondation des Émirats pour les médicaments. Ferjani y participe du 7 au 9 avril 2025, aux côtés de plus de quatre mille experts et décideurs internationaux. Les discussions portent sur les politiques industrielles locales, les technologies de production, les stratégies de financement et d’investissement et la préparation aux pandémies.