Le ministère de la Santé tunisien met en garde contre la bactérie Listeria

Le ministère tunisien de la Santé met en garde contre la bactérie Listeria, un danger souvent invisible qui peut se retrouver dans nos aliments quotidiens, notamment dans les viandes, le lait non pasteurisé et les légumes mal lavés.

Cette bactérie est particulièrement risquée pour les femmes enceintes, les personnes âgées et celles ayant un système immunitaire affaibli. Les symptômes incluent de la fièvre, des douleurs musculaires, des diarrhées, des nausées, des vomissements et des maux de tête. Dans les cas graves, l’infection peut entraîner des complications sérieuses comme une méningite ou une septicémie. Pour se protéger, il est essentiel de respecter des règles d’hygiène strictes : se laver les mains régulièrement, séparer les aliments crus des cuits, cuire les viandes et poissons à bonne température, et conserver les aliments à une température inférieure à 5°C.

Il est également conseillé de privilégier les produits pasteurisés et de toujours vérifier la date de péremption et les conditions de conservation des aliments. La vigilance est de mise pour préserver la santé de soi-même et de ses proches.