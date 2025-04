Campus France en Tournée pour le 3ème « Forum des mobilités ; Etudier en France »

50 participants dont plus de 30 écoles et universités françaises réunis à Tunis, Sousse et Sfax.

Le “Forum des mobilités : Étudier en France” fait son retour avec une 3ème édition marquée par une Tournée organisée dans les 03 Institut français :

–Institut français de Tunis – 09 avril 2025, de 10h00 à 17h00

–Institut français de Sousse – 11 avril 2025, de 10h00 à 17h00

–Institut français de Sfax – 12 avril 2025, de 10h00 à 17h00

Ce salon rassemblera plus de 50 participants, parmi lesquels plus de 30 établissements d’enseignement supérieur français, publics et privés, mais aussi des établissements de l’enseignement supérieur tunisien qui proposent des programmes et partenariats français, et des agences d’accompagnement pour la mobilité des étudiants vers la France.

Campus France, le Centre de langue de l’Institut français de Tunisie, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et d’autres services de l’Ambassade de France en Tunisie seront aussi présents.

Au programme : Des conférences, des rencontres et bien d’autres surprises

En plus des échanges directs avec les participants, des conférences seront animées durant ces 03 jours sur divers sujets liés à l’enseignement supérieur et à la mobilité étudiante.

De nombreux cadeaux seront à gagner, notamment des billets d’avion et des séjours en hôtel.