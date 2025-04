Pluies orageuses et grêle attendues cette nuit dans plusieurs régions

Selon le dernier bulletin de suivi de l’Institut national de la météorologie, des pluies éparses continueront de tomber dans la nuit de samedi, principalement sur les régions du centre et localement dans le nord-ouest du pays.

Ces précipitations seront temporairement orageuses et parfois abondantes dans le centre-ouest, où des chutes de grêle pourraient également survenir par endroits. Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre avec une intensité faible à modérée, tandis qu’au sud, ils seront d’origine est, relativement forts à forts, accompagnés de phénomènes de sable localisés. La mer sera agitée à peu agitée, et les températures oscilleront entre 12 et 16°C dans le nord et les zones intérieures de l’ouest, et entre 15 et 21°C ailleurs.