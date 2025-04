Tunisie : Prévisions météorologiques pour le vendredi 4 avril 2025

Un brouillard local marque les premières heures de la journée de vendredi, puis temps peu nuageux, à partiellement nuageux sur la plupart des régions. Le vent soufflera de secteur sud-est relativement fort près des côtes Nord et faible à modéré sur le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera agitée, à localement très agitée au Nord et moutonneuse dans le reste des côtes. Les températures maximales varieront entre 18 et 23 degrés dans les zones côtières Est, entre 24 et 29 degrés dans le reste des régions et atteindront 31 degrés à l’extrême sud.