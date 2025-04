L’horreur après le match : des supporters de l’Espérance agressés et volés après la défaite

Lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF, opposant Mamelodi Sundowns sud-africain à l’Espérance Sportive de Tunis, des scènes de violence ont éclaté dans les tribunes du Loftus Versfeld Stadium à Pretoria, ce mardi.

À la fin de la rencontre, les supporters du club tunisien ont été attaqués à coups de bouteilles en verre et de bâtons, provoquant plusieurs blessés. De plus, des vols ont été signalés, et certains supporters ont perdu leurs passeports. Ce triste incident a entaché la défaite de l’Espérance, qui s’est inclinée sur un score d’un but à zéro. Les fans tunisiens attendent maintenant avec impatience le match retour prévu pour mardi prochain en Tunisie, espérant une réaction de leur équipe.