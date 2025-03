Météo de la nuit de l’aïd : pluies, orages et baisse des températures

À la veille de l’Aïd, le temps restera souvent très nuageux avec des pluies éparses et localement orageuses sur le nord, le centre et le sud-est du pays.

Ces précipitations seront parfois abondantes sur l’extrême nord-ouest, où des chutes de grêle pourraient également survenir par endroits. Le vent soufflera fort de secteur ouest, notamment près des côtes et sur les hauteurs, tandis qu’il sera modéré à relativement fort ailleurs. La mer sera très agitée à houleuse au nord.

Côté températures, la nuit s’annonce fraîche, avec des valeurs oscillant entre 5 et 9°C sur les régions ouest du nord et du centre, entre 10 et 15°C sur le reste du territoire, et pouvant atteindre localement 17°C dans le sud-ouest.