AS Saint-Etienne – PSG : Sur quelle chaine voir le match en direct et live streaming ?

Le Paris Saint-Germain pourrait décrocher le titre de champion dès ce week-end lors de la 27ᵉ journée de Ligue 1.

Pour cela, une victoire contre Saint-Étienne samedi 29 mars 2025 à 19h00 sera nécessaire. Voici toutes les informations essentielles sur la diffusion de cette rencontre.

Actuellement 17ᵉ du championnat, l’AS Saint-Étienne est en grand danger de relégation en Ligue 2. Malgré un début prometteur sous les ordres d’Horneland, l’élan des Verts s’est rapidement essoufflé. Depuis leur succès contre Reims (1-0) le 4 janvier, ils n’ont plus gagné en neuf rencontres. Juste avant la trêve, ils menaient face à Montpellier (2-0), mais la rencontre a été brutalement interrompue et devra être rejouée.

De son côté, le Paris Saint-Germain enchaîne les succès et pourrait être sacré dès ce week-end si l’OM s’incline à Reims et que Monaco et Nice se neutralisent dans le derby de la Riviera. Solidement installé en tête de la Ligue 1 avec 19 points d’avance, le club parisien domine sans partage le championnat. Toujours en lice en Ligue des Champions et en Coupe de France, le PSG vise un quadruplé historique cette saison.

Où suivre le match ASSE – PSG ?

📺 Chaîne : DAZN

⏰ Heure : 19h00

📍 Ville : Saint-Étienne

🏟️ Stade : Geoffroy-Guichard