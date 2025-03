Aïd el-Fitr : 7 pays arabes célèbrent la fête dimanche

Sept pays arabes ont annoncé que dimanche marquera le premier jour de l’Aïd el-Fitr, après confirmation de l’observation du croissant lunaire du mois de Chawwal.

L’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, le Yémen et l’Irak ont ainsi confirmé la fin du mois de Ramadan et le début des célébrations. En Arabie saoudite, la Cour suprême a validé cette décision, tandis que les autorités religieuses de chaque pays ont également confirmé la nouvelle. En revanche, Oman a annoncé que l’observation du croissant lunaire n’avait pas été possible et que l’Aïd sera célébré lundi. Ces différences dans la détermination du début du mois de Chawwal résultent des méthodes d’observation adoptées par chaque pays, basées soit sur l’observation directe, soit sur des calculs astronomiques.