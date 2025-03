Tataouine : reprise du tourisme et retour des grands marchés internationaux

Le secteur du tourisme à Tataouine connaît une reprise relative, marquée par le retour des grands marchés touristiques internationaux. Selon le délégué régional du tourisme, Jamaleddine Ben Jaber, la région a accueilli 2 299 touristes au cours du premier trimestre de 2025, jusqu’au 20 mars, avec un total de 2 997 nuitées enregistrées.

Parmi les visiteurs, de nombreux touristes proviennent de France, du Royaume-Uni, d’Italie, des États-Unis, d’Allemagne et de Russie. Cette dynamique devrait se renforcer dans les mois à venir, notamment grâce à l’organisation de plusieurs événements, comme la manifestation “L’Écho électronique”, qui devrait attirer plus de 2 000 visiteurs venus de différentes régions de Tunisie et de l’étranger. Par ailleurs, les marchés de Tataouine ont récemment enregistré une affluence significative de touristes venus découvrir l’artisanat local, les sites archéologiques et les monuments historiques.

Plusieurs visiteurs ont exprimé leur satisfaction quant à l’accueil chaleureux des Tunisiens, la facilité des déplacements, le climat agréable ainsi que la richesse culturelle et patrimoniale de la région.