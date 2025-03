Cette nuit, le temps sera partiellement couvert avec des nuages parfois denses sur le nord et le centre du pays, accompagnés d’averses éparses, pouvant être parfois orageuses, avec des chutes de grêle localisées.

En revanche, le sud connaîtra des passages nuageux plus légers. Les températures varieront entre 7 et 11 degrés dans les régions montagneuses du nord et du centre, et entre 12 et 17 degrés dans le reste du pays.