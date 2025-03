Affaire de l’agression de Abir Moussi à l’ARP : le collectif de défense interjette appel

Le collectif de défense de Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), a annoncé qu’il va interjeter appel des jugements rendus dans l’affaire intentée contre trois anciens députés, à savoir Sahbi Smara, Seifeddine Makhlouf et Mahbouba Dhifallah, pour agression violente, dont elle avait été victime, en juin 2021, lors d’une plénière de l’Assemblée des représentants du peuple.

Pour la défense, les peines prononcées à l’encontre des trois députés “ne sont pas proportionnels à la gravité des actes commis et aux circonstances entourant l’agression violente commise contre la présidente du PDL”, lit-on dans une déclaration du parti.

La 9e chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu, le 26 mars, par contumace, un jugement d’un an de prison avec exécution immédiate à l’encontre de l’ex-député du parlement dissous Seifeddine Makhlouf. Dans le cadre de la même affaire, les deux autres ex-députés concernés Sahbi Smara et Mahbouba Dhifallah ont écopé, respectivement, de six et trois mois de prison.

L’avocat Nafaâ Laâribi, membre du collectif de défense de la présidente du PDL, a déclaré, ce vendredi, à l’agence TAP, que le collectif de défense fera appel contre ces jugements, car le tribunal n’a pas répondu à la demande initiale de la plaignante (Abir Moussi), qui avait demandé d’être entendue en tant que victime.

Les peines prononcées ne reflètent pas “l’ampleur de l’injustice subie par Abir Moussi”, a-t-il dit.