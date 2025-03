Tunisair : Reprise des vols entre Zurich et la Tunisie

La compagnie aérienne “Tunisair” a indiqué dans un communiqué publié jeudi, qu’elle reprendra ses vols entre Zurich et la Tunisie dès le 5 avril 2025 avec 2 fréquences hebdomadaires. Les vols sont programmés tous les mardis et samedis, jusqu’au 25 octobre 2025.

Les billets sont disponibles, en ligne sur www.tunisair.com et via l’application mobile, ou bien par téléphone via le Call center avec finalisation en ligne, ou via un lien sécurisé depuis la Tunisie ou à l’étranger. Il est possible de régler en dinar tunisien ou en monnaie étrangère.

Les billets sont également disponibles auprès des agences “Tunisair” ou le réseau des agences de voyages partenaires.