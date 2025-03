Non, ce n’est pas de l’IA : Pikachu, Batman, Catwoman et même Joker tous en manifestation anti-Erdogan !

Des images surréalistes ont émergé des manifestations anti-Erdogan qui ont secoué la Turquie récemment, où des personnages emblématiques de la culture populaire se sont retrouvés parmi les protestataires.

En effet, Pikachu, Batman, Catwoman et même le Joker ont été aperçus en pleine action, comme si la scène venait tout droit d’un film de multivers. Ces personnages, pourtant issus de l’univers des bandes dessinées et des films, ont rejoint les manifestants pour exprimer leur mécontentement à l’égard du gouvernement turc. Un moment particulièrement insolite a été capturé en vidéo, où Pikachu semblait échapper aux forces de police turques, apportant une touche de légèreté à un contexte politique tendu. Bien que cela puisse prêter à sourire, ces images sont bien réelles et témoignent d’un climat de protestation où la symbolique et l’humour se mêlent à la contestation.