Mohamed Ali Ben Jemaa : “15 ans après mon divorce, le mariage n’est pas ma priorité”

Lors de sa participation à l’émission “Fikret Sami El Fehri” sur la chaîne Elhiwar Ettounsi, l’acteur tunisien Mohamed Ali Ben Jemaa a partagé des aspects de sa vie personnelle qui l’ont poussé à prendre la décision de ne pas se remarier après son divorce il y a 15 ans.

Ben Jemaa a parlé avec franchise des difficultés quotidiennes auxquelles il fait face, soulignant que les défis économiques étaient l’une des raisons principales qui l’ont empêché de franchir le pas vers une nouvelle relation. Il a ajouté que l’incertitude du futur et la dégradation des conditions économiques ont relégué l’idée du mariage au second plan. “Il se peut que je me marie un jour, mais les conditions matérielles restent un obstacle”, a-t-il déclaré. L’acteur a expliqué que sa carrière dans le domaine de la comédie, qui repose sur des projets individuels et des offres intermittentes, accroît son inquiétude quant à la stabilité de sa vie. “Dans notre secteur, lorsqu’il n’y a pas de production, de festivals ou de pièces de théâtre, le travail devient instable, et il faut se préparer pour les périodes sans emploi”, a-t-il précisé.

En dépit de ces défis, Ben Jemaa reconnaît l’importance de la famille et des relations affectives dans sa vie, mais souligne que les circonstances actuelles, tant en Tunisie qu’à l’échelle mondiale, compliquent la prise de décisions sérieuses à ce sujet.