Bolt confirme son engagement envers le marché tunisien et son respect de toutes les lois et réglementations

Bolt s’engage pleinement à respecter les lois et règlements locaux dans tous les marchés où elle opère, y compris en Tunisie.

Nous collaborons étroitement avec toutes les parties prenantes et suivons toutes les voies légales appropriées pour garantir plus de clarté et d’équité dans le cadre réglementaire.

Au cours des trois dernières années, Bolt a investi plus de 10 millions d’euros dans l’économie tunisienne, contribuant au soutien des infrastructures locales, à la promotion de la mobilité urbaine et à la création d’opportunités de revenus pour les conducteurs. Le secteur du transport via des applications joue un rôle clé dans le soutien à l’économie, notamment dans le secteur du tourisme, qui dépend de solutions de transport sûres, fiables et accessibles pour les visiteurs.

Ce secteur constitue un moteur essentiel pour l’économie tunisienne, facilitant les déplacements entre les aéroports, les hôtels, les sites culturels et les centres commerciaux. Une étude récente a révélé que plus de 85 % des Tunisiens considèrent le transport via des applications comme un complément efficace aux transports publics, et plus de 54 % l’utilisent chaque semaine.

Nous appelons toutes les parties prenantes à prendre des mesures pour soutenir un environnement équilibré pour le secteur du transport via des applications, basé sur une concurrence équitable et la transparence. Il est essentiel d’avoir un cadre réglementaire clair et équitable pour garantir une croissance durable, encourager l’innovation et soutenir le développement des principaux secteurs économiques, notamment le tourisme.