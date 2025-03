Aïd el-Fitr 2025 : Les prix des vêtements selon les tranches d’âge et le sexe

Les prix des tenues de l’Aïd varient, cette année, entre 138 dinars et 596 dinars pour les filles, et entre 112 dinars et 452 dinars pour les garçons, a indiqué, mercredi, Ramzi Trabelsi, directeur de l’Observatoire National de l’approvisionnement et des prix, au ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Trabelsi a expliqué que les équipes de l’observatoire se sont déplacés dans différents commerces pour observer les prix, dont des magasins populaires, des centres commerciaux et différentes boutiques vendant des articles locaux et importés, situés dans le gouvernorat de Tunis.

Les prix des vêtements de l’Aïd varient selon les tranches d’âge et le sexe.

Selon le responsable, les prix moyens de prêt-à-porter pour les filles de moins de 14 ans, se situent entre 138 et 262 D, dans les magasins populaires ; entre 130 et 204 D dans les boutiques locales, et entre 256 et 596 D dans les boutiques de grandes marques importées.

Pour ce qui est des garçons de moins de 14 ans, les prix moyens de leurs vêtements sont compris entre 112 et 233 D dans les magasins populaires, entre 160 et 233 D dans les boutiques de marques locales et entre 452 et 172 D dans les boutiques de marques locale

Selon l’Institut National de la Statistique (INS), les prix des habits et des chaussures ont connu une hausse de 9,7% entre février et janvier 2025.

Le taux d’inflation s’est replié à 5,7 % en février 2025, contre 6 % en janvier 2025,