Tunisie – Malawi : Les Aigles de Carthage visent une victoire décisive vers le Mondial 2026

Les Aigles de Carthage affronteront, demain soir, à partir de 22H00 (heures tunisiennes) le Malawi au stade Hamadi Agrebi de Radès, pour le compte de la 6e journée des éliminatoires africaines (Groupe H) pour la Coupe du Monde 2026.

Le Onze national, actuellement leader du Groupe H, cherchera à décrocher une cinquième victoire pour consolider sa position et se rapprocher un peu plus du Mondial.

Sous la houlette du sélectionneur, Sami Trabelsi, dont ce sera la deuxième sortie à la tête de l’équipe de Tunisie après le court succès en déplacement au Libéria, les Tunisiens comptent bien profiter de l’avantage du terrain et du soutien de leur public pour enchaîner un nouveau succès. L’objectif est clair : poursuivre sur leur lancée et se qualifier pour leur 7e Coupe du monde, la troisième d’affilée après les éditions de 2018 en Russie et 2022 au Qatar.

La Tunisie avait, rappelle-t-on, déjà participé aux phases finales en 1978, 1998, 2002 et 2006, et compte bien ajouter 2026 à ce palmarès.

Côté tactique, l’équipe devrait opter pour un schéma davantage plus offensif, tout en conservant le dispositif qui a porté ses fruits lors du dernier match contre le Liberia (1-0).

Et malgré quelques absences supplémentaires à l’instar de Mohamed Ali Ben Romdhane (suspendu) et Elias Achouri (blessé), les Aigles de Carthage misent sur leur collectif et leur capacité à dominer le jeu. L’enjeu sera de prendre les devants dès le coup d’envoi et de maximiser les occasions, que ce soit sur les phases arrêtées ou dans le jeu organisé. Une victoire nette serait un énorme coup de boost moral pour l’équipe, qui rêve déjà du Mondial.

Sur le papier, la Tunisie part favorite face à un Malawi qui, malgré trois participations à la CAN (dont la dernière en 2021), reste moins expérimenté sur la scène internationale.

Cependant, les Tunisiens devront rester vigilants : les Flames du Malawi, après deux défaites consécutives contre la Guinée équatoriale et la Namibie (1-0 à chaque fois), seront déterminés à se relancer dans la course. Leur attaque, portée par des joueurs comme Lanjesi Nkhoma et Patrick Mwaungulu, pourrait surprendre si la défense tunisienne, pourtant solide (aucun but encaissé dans ces éliminatoires), baisse la garde.

La bataille se jouera notamment au milieu de terrain, où les coéquipiers de Aissa Laidouni devront imposer leur rythme et contrôler les duels pour étouffer les velléités malawites.

Avec l’une des meilleures défenses des éliminatoires et une expérience incomparable, la Tunisie a les cartes en main pour l’emporter. Mais attention, le Malawi, ambitieux, rêve de créer la surprise et de se hisser parmi les meilleurs deuxièmes pour espérer décrocher une place en barrages.

Historiquement, les deux équipes se sont déjà croisées lors des éliminatoires du Mondial 2006. Après un match nul 2-2 à l’aller, la Tunisie avait écrasé le Malawi 7-0 au retour, un résultat qui avait grandement contribué à leur qualification au détriment du Maroc. Les Aigles de Carthage espèrent donc répéter l’exploit.

Le match sera arbitré par un trio béninois conduit par Louis Houngnandande comme arbitre central, assisté d’Eric Ayimavo et Joël Doduimetan, avec Tanislas Ahomlanto en quatrième arbitre.

Pour rappel, la Tunisie occupe la tête du classement du groupe H avec 13 points, à deux longueurs d’avance sur la Namibie (2e). Le Libéria est troisième avec 7 points suivi du Malawi et de la Guinée Equatoriale (6 points chacun), tandis que le Sao Tomé-et-Principe ferme la marche sans aucun point.. Le premier de chaque poule sera qualifié directement au Mondial, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes joueront des barrages continentaux dont le vainqueur disputera un barrage intercontinental.