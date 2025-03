Qui est Slah Zouari nouveau ministre de l’Equipement et de l’habitat ?

Le nouveau ministre de l’Equipement et de l’habitat, Slah Zouari nommé, le 20 mars 2025, par le Président de la République, Kaïs Saïed, est un ingénieur principal. Diplômé de l’École nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT) en 1989, Zouari a poursuivi ses études en France, obtenant en 1990 un mastère spécialisé en Ponts à l’École nationale des ponts et chaussées de Paris.

Il a entamé sa carrière au sein du bureau d’études Bouygues Offshore (1990-1993) avant d’intégrer BE SCET Tunisie en 1993. Il a ensuite occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du ministère de l’Équipement.

Depuis 2014 et jusqu’à sa nomination ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Slah Zouari occupait le poste de Directeur général des Ponts et Chaussées au département de l’Equipement et de l’Habitat.