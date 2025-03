La Tunisie sous le seuil de pauvreté en eau

L’ancien secrétaire d’État chargé des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdallah Rebhi, a récemment abordé la situation hydrique de la Tunisie lors de son passage dans l’émission “Expresso” sur Express FM.

Il a souligné que, malgré des précipitations favorables dans la plupart des régions, la Tunisie reste sous le seuil de pauvreté en eau, avec une disponibilité de 420 mètres cubes par habitant et par an, bien en dessous des 1 000 mètres cubes recommandés. Les réserves actuelles des barrages atteignent 841 millions de mètres cubes, avec un taux de remplissage de 35,5 %, ce qui est légèrement meilleur que l’année précédente. Cependant, des défis subsistent, notamment l’envasement des barrages et les pertes importantes dans les réseaux de distribution. Rebhi a insisté sur la nécessité d’une gestion plus efficace et d’une mise en œuvre rapide du Plan 2050 pour l’eau, qui prévoit la construction de nouveaux barrages et une meilleure gestion des ressources hydriques. Il a également appelé à une réforme du Code des eaux et à une gouvernance améliorée pour garantir la sécurité hydrique et alimentaire du pays.