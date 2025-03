Recette du CrunChoco : le trend gourmand qui envahit les réseaux sociaux

Le CrunChoco est la dernière sensation en matière de pâtisserie, un gâteau au chocolat moelleux qui séduit par son mélange parfait de textures et de saveurs.

Ce dessert, qui a conquis les réseaux sociaux, est non seulement délicieux mais aussi facile à réaliser chez soi. Voici la recette détaillée pour préparer ce gâteau irrésistible.

Ingrédients

Pour le gâteau au chocolat moelleux :

100g de sucre

170g de chocolat au lait

4 œufs

100g de farine

125g de beurre

Lait + Nesquik pour l’imbibage

Pour la crème Chantilly :

33cl de crème à fouetter50g de concentré de sucre

1 cuillère à soupe d’arôme de vanille

1 cuillère à soupe de sucre vanillé

Pour la ganache :

100g de chocolat au lait

45g de crème liquide entièreUn peu d’huile

Pour les céréales soufflées :

Céréales soufflées au chocolat

100g de chocolat au lait fondu + un peu d’huile

Nesquik cacaoInstructions

Préparation du gâteau au chocolat moelleux :

Préchauffez votre four à 150°C.Faites fondre le chocolat au lait avec le beurre au bain-marie ou au micro-ondes.Dans un grand bol, mélangez le sucre et les œufs jusqu’à obtenir une texture homogène.Ajoutez le mélange de chocolat et de beurre fondu au mélange de sucre et d’œufs.Incorporez la farine petit à petit pour éviter les grumeaux.Versez la pâte dans un moule préalablement beurré et enfournez pendant 40 minutes.Une fois le gâteau cuit, laissez-le refroidir avant de l’imbiber légèrement avec un mélange de lait et de Nesquik pour plus de saveur.

Préparation de la crème Chantilly :

Dans un bol bien froid, fouettez la crème à fouetter avec le concentré de sucre jusqu’à obtenir une consistance ferme.

Ajoutez l’arôme de vanille et le sucre vanillé, puis continuez à fouetter jusqu’à ce que la crème soit bien montée.Réservez au réfrigérateur jusqu’à utilisation.

Préparation de la ganache :

Faites chauffer la crème liquide entière jusqu’à ce qu’elle soit bien chaude, sans la faire bouillir.Versez la crème chaude sur le chocolat au lait haché et mélangez jusqu’à obtenir une ganache lisse et brillante.Ajoutez un peu d’huile pour plus de fluidité si nécessaire.

Préparation des céréales soufflées :

Faites fondre le chocolat au lait avec un peu d’huile.

Mélangez les céréales soufflées avec le chocolat fondu et saupoudrez de Nesquik cacao pour un goût encore plus chocolaté.

Laissez refroidir et durcir les céréales enrobées de chocolat.

Assemblage du CrunChoco :

Une fois le gâteau refroidi, étalez une couche généreuse de crème Chantilly sur le dessus.

Versez la ganache sur la crème Chantilly et lissez-la délicatement.

Parsemez les céréales soufflées enrobées de chocolat sur la ganache pour ajouter du croquant.

Le CrunChoco est prêt à être dégusté ! Ce gâteau allie fondant, croquant et intensité chocolatée, une combinaison irrésistible qui ravira tous les gourmands. Bon appétit !