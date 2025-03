Décès du poète Belkacem Abdellatif, figure emblématique de la poésie populaire tunisienne

Le poète Belkacem Abdellatif, l’une des figures les plus éminentes de la poésie populaire de la région de Nefzaoua, est décédé ce matin dans un hôpital universitaire de Sousse, où il avait été admis en raison de la détérioration de son état de santé.

Né en 1955 à Douz, Belkacem Abdellatif était issu d’une famille de poètes, ce qui lui a permis de maîtriser l’art de l’écriture et de la récitation poétique dès son plus jeune âge. Il était l’un des poètes les plus célèbres de Douz et du sud-ouest tunisien, avec plusieurs de ses poèmes traduits en français et en allemand, dont les célèbres “Tab wa ma qrinach el tab” et “Ya sahreti jitak jalbni chawki”. En plus de son œuvre poétique, il a travaillé dans le domaine culturel, notamment au Musée de la Mémoire Nationale à Gabès et au Musée du Sahara à Douz. Il a également été un contributeur majeur au Festival International du Sahara à Douz et a participé à de nombreuses manifestations culturelles à travers la Tunisie et à l’étranger, recevant de nombreux hommages pour ses contributions.