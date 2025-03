Classement du bonheur 2025 : qui sont les pays les plus heureux et les plus malheureux ?

La Finlande a une fois de plus été désignée comme le pays le plus heureux du monde, selon le Rapport mondial sur le bonheur publié ce jeudi 20 mars 2025, à l’occasion de la Journée mondiale du bonheur.

C’est la huitième année consécutive que la Finlande occupe la première place de ce classement, qui couvre 147 pays et repose sur une analyse menée par Gallup, le Centre de recherche sur le bien-être d’Oxford et le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies. Comme les années précédentes, les pays scandinaves dominent le haut du classement, avec le Danemark, l’Islande et la Suède parmi les dix premiers, rejoints par les Pays-Bas et la Norvège. Fait notable cette année, le Costa Rica et le Mexique intègrent pour la première fois le top 10. À l’inverse, l’Afghanistan se classe dernier, affichant un score moyen de 1,364 sur 10, contre 7,736 pour la Finlande.

Les chercheurs ont identifié plusieurs facteurs clés influençant le niveau de bonheur des populations, notamment le soutien social, le revenu, la liberté, la santé et le niveau de corruption.