Drame en Méditerranée : 40 migrants disparus et 6 corps retrouvés près de Lampedusa

L’ONU a annoncé, ce mercredi, la perte de 40 migrants et la récupération de 6 corps suite au naufrage d’une embarcation en mer Méditerranée, au large de l’île italienne de Lampedusa. Selon Chiara Cardoliti, représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le bateau, qui a quitté les côtes tunisiennes lundi, transportait 56 personnes originaires de Côte d’Ivoire, du Mali, de Gambie et du Cameroun. Après plusieurs heures de navigation, le bateau a commencé à se dégonfler et l’eau est entrée à bord. Six corps ont été retrouvés, tandis que 40 autres personnes sont toujours portées disparues.

Les autorités italiennes ont réussi à sauver 10 survivants, dont 6 hommes et 4 femmes. Selon les témoignages des rescapés, les vagues agitées ont entraîné certains migrants à la mer, rendant les tentatives de sauvetage des autres infructueuses. Par ailleurs, un autre groupe de 40 migrants, parti de Sfax, en Tunisie, est arrivé sur les côtes de Lampedusa à bord d’une embarcation métallique. D’autres rapports font état de 213 migrants supplémentaires arrivant par cinq groupes distincts, portant le nombre total de personnes détenues dans le centre d’accueil à 230.

Selon le ministère italien de l’Intérieur, environ 8 743 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l’année, un chiffre légèrement supérieur à celui de l’année précédente à la même période. Ce drame rappelle une fois de plus la dangerosité des traversées migratoires à travers la Méditerranée et les tragédies récurrentes vécues par ceux qui tentent d’atteindre l’Europe.